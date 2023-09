Pioli nei guai, Giroud si ferma: infortunio alla caviglia e sostituzione

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Oliver Giroud ha chiesto la sostituzione al venticinquesimo di Francia-Irlanda. Una gara condizionata da un colpo subito nei primi cinque minuti di gioco, dopo un'altra botta il centravanti del Milan ha alzato bandiera bianca. Un brutto colpo per la Francia, ma anche per il Milan che potrebbe fare a meno di Giroud nel derby contro l'Inter in programma fra 9 giorni, il 16 settembre. Possibile una distorsione alla caviglia.

