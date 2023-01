Pioli si lecca le ferite e mette la Lazio nel mirino: "Ecco come vogliamo ripartire"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutta sconfitta del Milan in Supercoppa contro l'Inter. I rossoneri vogliono ovviamente ripartire subito e tornare alla vittoria, già dalla prossima sfida di campionato, che sarà contro la Lazio martedì 24 gennaio. Lo stesso Stefano Pioli ne ha parlato ai microfoni di Canale 5: “Non stiamo vivendo il nostro momento migliore dal punto di vista mentale. Dobbiamo fare di più e meglio. Come si riparte? Nell’unico modo che conosciamo. Lavorare meglio per far in modo che il nostro livello torni ad alzarsi, questa sconfitta ci fa molto male ma la stagione è lì che ci aspetta e noi dobbiamo tornare a giocare come sappiamo. In questo momento facciamo fatica a reagire a un errore, a rimanere squadra, reagiamo individualmente, non collettivamente. E questo ci sta pesando un po’. Dobbiamo trovare quella leggerezza che ci consente di giocare il calcio che vogliamo”.

