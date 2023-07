Pione Sisto ne combina un'altra: acquista terreni in Portogallo e una setta religiosa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di J.M.Colomo

Pione Sisto ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo aver viaggiato dalla Spagna alla Danimarca durante il lockdown del 2020, e per questo essere stato licenziato dal Celta Vigo, adesso il calciatore del Midtjylland è tornato a far parlare di se dopo aver acquistato 4,7 ettari di terra in Portogallo, nel comune di Oliveira do Hospital, su cui un santone... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

