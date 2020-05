Pippo Inzaghi: "Stanno mettendo la gente contro il calcio"

"Ci siamo quasi abituati a stare in casa dopo due mesi e non è facile. Speriamo che già dalla prossima settimana ci venga data la possibilità di allenarci in sicurezza. Rispettiamo ciò che ci dice il governo, ma non capiamo la motivazione che ci permette di correre nei parchi e non nel centro d'allenamento che risulta essere molto più sicuro. I calciatori non possono stare fermi per così tanto tempo. Siamo i primi a non voler rischiare, ma penso che si possa consentire di lavorare sul campo individualmente". Così l'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, in merito alla ripresa dei campionati, fermati dall'emergenza Coronavirus. "È chiaro che se ci sono le giuste condizioni si deve riprendere, ma il calcio non è solo la Serie A: questo sport è formato da tutti coloro che ci lavorano e collaborano. Ci saranno tante società in Lega Pro e nei Dilettanti che scompariranno. Sembra che si voglia mettere la gente contro il calcio. Noi vogliamo giocare, ma se dovessero decidere di sospendere in maniera definitiva saremo ugualmente in Serie A. Nessuno ha mai messo in discussione questo, siamo al di sopra di tutto", ha concluso Inzaghi.

Lazio in campo da lunedì: si attende l’ok della Regione

Serie A, dall'assemblea di Lega il verdetto: unanimità per finire la stagione

Torna alla home page