Piscedda: “Vice Immobile? Deciderà il budget. La Lazio ha avuto..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Poche ore ancora e poi la Lazio scenderà in campo per affrontare lo Spezia, anticipo della trentesima giornata di Serie A. Una sfida delicata e molto importante per i biancocelesti ai fini della corsa Champions. A esprimere le sue sensazioni sulla partita e sul mercato, ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda: “Ho visto poco lo Spezia. Io vedo la Lazio proiettata in Champions League, mi piace Nzola, ma penso che alla Lazio servano giocatori con storia europea per poter competere a quei livelli. Se c’è il budget, penso si debbano cercare giocatori da Champions.Nella sua storia la Lazio ha avuto attaccanti fantastici: Piola, Chinaglia, Signori, Immobile… quindi se vai sul mercato devi anche pensare a questo. Avere esperienza di queste competizioni, aiuta a fare bene e ad andare avanti. Partite come quelle di questa sera possono darti problemi perché che quando incontri squadre nettamente inferiori, loro la mettono sul ritmo e se non adotti contromisure possono metterti in serie difficoltà”

CATALDI - “Per quanto riguarda il ruolo di Cataldi, penso che nel giro di qualche anno quel ruolo non ci sarà più e si sceglieranno giocatori con caratteristiche diverse e assetti tattici diversi. Soprattutto se scegli di giocare con ali che sono in grado di fare tutta la fascia"

IMMOBILE - “Su Immobile per la prossima stagione deciderà il budget: chiaro che se ti serve il sostituto, devi per forza spendere. Se ti accontenti di un giocatore che debba fare solo qualche presenza, la situazione è diversa”.

