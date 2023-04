Plusvalenze Juve, in arrivo la sentenza: si decide sul ricorso, cosa succede

TUTTOmercatoWEB.com

Arriverà oggi - apprende l'ANSA - il dispositivo del Collegio di Garanzia presso il Coni, riunito in camera di consiglio da ieri, sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. Decise le parole di ieri del legale del club bianconero Maurizio Bellacosa al termine dell'udienza al Collegio di Garanzia. Tre gli scenari che potrebbero presentarsi maggiormente in seguito al verdetto.