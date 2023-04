Pochi giocatori in area, ma tanta precisione: la strana statistica della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Sarri porta pochi giocatori dentro l'area di rigore avversaria, ma è estremamente precisa in zona gol. Lo dicono i numeri. Nei top 5 campionati europei, è quella che porta meno giocatori nell'area di rigore avversaria durante la sua fase offensiva. A riportarlo è il portale statsbomb che mette i biancocelesti all'ultimo posto di questa speciale graduatoria. La media generale è di 1,9 giocatori "in the box". Udinese e Arsenal, le migliori in questo caso, ne portano circa 3,2 ogni azione. La Lazio è anche una delle ultime in Serie A per tiri effettuati. Sono 331 in tutto il campionato. Peggio solo Spezia, Lecce, Salernitana e Sampdoria. Poche conclusioni però non. significa pochi gol. La super squadra di Sarri, infatti,resta il secondo miglior attacco del campionato con 49 reti. La sostanza? Ii giocatori biancocelesti in area di rigore ci entrano con intelligenza e in modo ragionato. Negli ultimi 16 metri la Lazio diventa letale. Secondo statsbomb, Immobile e compagni sono secondi per precisione dei tiri effettuati all'interno dei 16 metri, solo il 23% delle conclusioni vene intercettato.