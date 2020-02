Polemica Commisso-arbitri, Nicchi: "Siamo noi a essere disgustati"

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - "Lo sfogo di Commisso? ("Io credo che la Juve, una squadra che ha 350 milioni di ingaggi, non abbia bisogno degli arbitri. Sono disgustato", aveva detto il presidente della Fiorentina, ndr). Io dico solo che sono gli arbitri italiani a essere disgustati da questo comportamento". È la reazione del presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, oggi a Coverciano per l'assegnazione della panchina d'oro agli allenatori. Nicchi ha poi tenuto a precisare di non aver incontrato il patron della Fiorentina che si è recato al centro tecnico federale per confrontarsi con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, dopo l'attacco alla direzione di gara nella partita contro la Juventus. (ANSA).

