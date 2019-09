Politica / Governo, nomine dei sottosegretari: oggi il giuramento

L'ultimatum di ieri del premier ha di fatto chiuso la contesa sulle nomine dei sottosegretari. Opera di Conte è la convocazione del Consiglio dei Ministri di oggi che dovrà dare il via libera alla lista dei 43 nomi. A meno di colpi di scena prima di pranzo o comunque in serata, al ritorno del Presidente del Consiglio dalle zone terremotate, i sottosegretari potranno recarsi a Palazzo Chigi per il giuramento. "Capisco le difficoltà, ma dobbiamo chiudere e metterci subito a lavorare. Non possiamo bloccare i ministeri, in apertura della sessione di bilancio", queste le parole di Conte riportate dal Corriere della Sera. Ma la giornata di ieri è stata un susseguirsi di colpi di scena. Prima la fumata nera, con il Consiglio dei ministri delle 15.30 che si apre e si chiude senza lista. Poi la notizia di uno slittamento a martedì o mercoledì, ma un vertice in serata tra Di Maio, Franceschini, Fraccaro e Spadafora produce la fumata quasi bianca, ribadita in notturna da una telefonata tra Zingaretti e il capo politico M5S.