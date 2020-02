Politica / Prescrizione, Italia Viva: "Il governo rischia. Su Bonafede..."

Sulla prescrizioni il governo rischia di cadere. Teresa Bellanova a Radio 1: "Se il governo insiste sulla prescrizione così com'è, sì. Rischia. La mediazione di Conte non basta. Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell'angolo oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Italia Viva non indietreggia. Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul governo, Iitalia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di Italia Viva, delle opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. Il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi". Rincara la dose il coordinatore nazionale Ettore Rosato: "Andremo avanti sulla nostra strada, sulla prescrizione come sull'economia. Sui principi non si fanno passi indietro, saremo coerenti fino alla fine, sugli altri temi parteciperemo ai tavoli aperti dal premier Conte. Noi facciamo battaglie in positivo. Non minacciamo nessuno, non pretendiamo, noi vogliamo convincere". Conclude Matteo Renzi: "Noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono".