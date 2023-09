Ponciroli: “Lazio, con il Napoli devi svegliarti. Al mercato ho dato...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Giornata effervescente in casa Lazio. Oltre a essere l'ultimo giorno di mercato è anche la vigilia del big match contro il Napoli. Di questi due temi ha parlato il giornalista sportivo Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole: “Napoli-Lazio deve essere la partita per vedere una Lazio diversa, si deve svegliare. La Lazio ha iniziato malissimo sotto tutti i punti di vista, pretendo una grande prova della Lazio. Non si può essere spento dopo due mesi l’entusiasmo per il gioco di Sarri, deve fare una grande partita altrimenti sarebbe crisi vera".

Sul mercato: “La Lazio è da 5, è un mercato insufficiente perché non hanno sostituito Milinkovic-Savic e in attacco non ci siamo. Non puoi pensare che Immobile risolva sempre tutto, le alternative non sono di valore e credo sia un mercato che potrà causare problemi a Sarri. La Lazio deve fare la Champions, mi sarei aspettato qualcosa di più”.