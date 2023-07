Portanova alla Reggiana, tifosi emiliani in rivolta

Fonte: ANSA

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - L'annuncio arriva dal club emiliano, promosso in Serie B, attraverso un post sui social: "AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 - 2024". Il giocatore ha già raggiunto i nuovi compagni di squadra in ritiro ma l'acquisto ha scatenato la bufera visto che Portanova è stato condannato a 6 anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo, per un episodio avvenuto in un appartamento a Siena nella notte tra il 30 e 31 maggio 2021. Il giocatore, che si è sempre professato innocente, ha fatto ricorso e il processo d'appello è previsto per novembre. Dalla condanna, il giocatore ha continuato ad allenarsi col Genoa senza però essere più convocato per gare ufficiali. Nel gennaio scorso, durante la finestra di mercato, il club rossoblù avviò una trattativa per il suo prestito al Bari, ma la rivolta dei tifosi pugliesi bloccò l'operazione. La polemica è scattata a Reggio Emilia con i tifosi che annunciano di voler restituire l'abbonamento e prese di posizione negative anche da parte di politici e sindacati. (ANSA).