Porto, Conceição furioso con Arteta: "Ha insultato la mia famiglia. Gli ho detto... "

Arsenal ai quarti di Champions dopo i calci di rigore. Battuto il Porto dopo una lunga battaglia all'Emirates Stadium. Al termine del match esultano i Gunners, ma non mancano le scintille. Animi infuocati specialmente per Sérgio Conceição e Mikel Arteta che non se le sono mandati a dire, arrivando quasi al faccia a faccia dopo il triplice fischio.

L'ex Lazio su tutte le furie per qualche frase di troppo pronunciata dall'allenatore spagnolo. In conferenza stampa, il tecnico dei Dragoes ha spiegato quanto accaduto: "Non è importante quello che Arteta dice o non dice, ma durante la partita si è rivolto alla panchina in spagnolo. Non so se è usanza degli allenatori spagnoli, perché con Guardiola era la stessa cosa. Ha insultato la mia famiglia e alla fine gli ho detto 'Stai attento, perché chi ha insultato non è più con noi'. Dovrebbe preoccuparsi di allenare di più e meglio la sua squadra perché ha tante qualità per farlo”.