Porto, Conceicao può salutare senza buonuscita: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb

Sergio Conceicao non chiederà una buonuscita in caso di addio al Porto, lo riporta Record. Il tecnicoha rinnovato qualche tempo fa con i Dragoes fino al 2028 quando il presidente era ancora Pinto da Costa. Poi le elezioni le ha vinte Villas Boas e la situazione può cambiare completamente.

L'allenatore portoghese, accoatato in questi ultimi giorni al Milan, si è riservato il diritto di risolvere l'accordo in caso di cambio di presidente, ma è una scelta che spetta al tecnico e non prevede buonuscita, né una multa per Conceicao. Probabile un incontro con il presidente Villas Boas dopo la finale di Coppa di Portogallo con lo Sporting del 26 maggio.

Intanto l'ex Lazio ha parlato così del sup futuro: "Non c'è nulla da chiarire, ho già rinnovato tre volte e in questi anni abbiamo passato anni difficili tra pandemia e fair play finanziario. Nonostante tutto siamo lì e a livello di titoli abbiamo fatto come i nostri grandi rivali. Il lavoro è stato fatto bene. Secondo il presidente e gli altri candidati avrei dovuto rinnovare più di un anno fa, ma non sono legato alla posizione. Non voglio parlarne più. Non è il momento di fare bilanci".