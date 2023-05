Porto, Conceição si gioca il titolo con il Benfica e cita "la sua Lazio"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergio Conceição spera in un altro "miracolo sportivo". L'allenatore del Porto nonostante i quattro punti di svantaggio nei confronti del Benfica a due giornate dalla fine non si dà per vinto e per caricare i suoi ha ricordato una delle sue imprese più grandi da giocatore, ovvero lo scudetto vinto con la Lazio: "Sono passati 23 anni da quando ho vinto lo scudetto con la maglia della Lazio. Ne ho parlato con i giocatori e ho fatto proprio questo esempio. Noi eravamo a 69 punti e la Juventus a 71. La Juventus all'epoca aveva una forza incredibile, non era prevedibile che perdesse a Perugia. Tutti hanno detto che il titolo era già segnato. A volte non è così. Il calcio è ricco di situazioni che non ci aspettiamo".