Portogallo, Cristiano Ronaldo lascia la nazionale? Arriva la scelta definitiva

Cristiano Ronaldo non si ritirerà dalla Nazionale. Secondo quanto riportato da Correio da Manha, l'ex Manchester United continuerà a giocare con il Portogallo almeno fino all'Europeo del 2024 quando avrà 39 anni. Una scelta a dir poco clamorosa dopo le polemcihe scatenate in Qatar. CR7 sorprende tutti e continuerà a difendere, se tutto andrà nel verso giusto, i colori del suo Paese in un'altra grande competizione.