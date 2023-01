Portogallo, il Benfica e Rui Costa indagati: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Il Benfica sotto inchiesta La stampa portoghese ha annunciato che la magistratura lusitana ha aperto un'indagine sullo storico club. Sotto inchiesta, oltte alla società, ci sono i membri del consiglio di amministrazione del mandato 2016/2020 e tuttora in carica. Le prime indiscrezioni di stampa sono state

confermate dalla stessa società stessa. Fra gli indagati c'è anche Rui Costa, che attualmente è il presidente del club in sostituzione di Luis Filipe Vieira, dimessosi nel 2021 in seguito alla sua detenzione richiesta nell'ambito di un'altra inchiesta per truffa e frode fiscale. Il Benfica è accusato di aver beneficiato di risultati manipolati in diverse partite. Il comunicato del club dichiara totale "apertura a collaborare con le autorità competenti"