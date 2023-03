Prandelli: "Lazio, qualità e identità tattica. Per la Champions..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cesare Prandelli si è soffermato a parlare delle squadre di Serie A che al momento sono in lotta per i primi quattro posti in classifica. L'ex allenatore della Fiorentina, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha detto la sua sul match del Maradona tra Napoli e Lazio: "Se sono sorpreso? Non più di tanto. Il Napoli non può vincerle tutte e la Lazio è una delle formazioni più difficili da affrontare. La squadra di Sarri ha una identità tattica precisa e questa qualità, abbinata ai gol di un bomber come Immobile, può fare la differenza nella lotta per i primi quattro posti". Poi per la lotta Champions: "Un posto è del Napoli, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all’ultima giornata. Ma Lazio, Inter e Milan hanno qualcosa in più della Roma. L’Atalanta può diventare la mina vagante. E poi occhio alla Juventus, penalizzata ma anche lanciata".

