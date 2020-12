Premier, Everton - Manchester City rinviata per troppi contagi Covid

Il Covid non molla la presa, nella vita di tutti i giorni così come nel calcio. Questa volta è il turno della Premier League: il match tra Manchester City e Everton in programma questa sera è stato infatti rinviato a causa dei troppi contagi presenti nel gruppo squadra della squadra di Guardiola. Questo il comunicato ufficiale del club: "Dopo l'ultimo round di test Covid-19, il club ha restituito una serie di casi positivi, oltre ai quattro già segnalati il ​​giorno di Natale. Con la sicurezza della bolla compromessa, c'era il rischio che il virus potesse diffondersi ulteriormente tra la squadra, lo staff e potenzialmente oltre. Sulla base di forti consigli medici la Premier League, in consultazione con entrambi i club, ha deciso di posticipare la partita. Tutti i casi positivi che coinvolgono giocatori e personale osserveranno un periodo di autoisolamento in conformità con il protocollo di quarantena della Premier League e del governo britannico. Il campo di allenamento della prima squadra della City Football Academy chiuderà per un periodo indeterminato, con la squadra e la bolla associata in fase di test prima che venga presa la decisione di riprendere l'allenamento".

