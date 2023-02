Premier, la FA apre un'indagine sui tifosi dell'Arsenal: coinvolto de Bruyne

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Kevin de Bruyne è stato uno dei grandi protagonisti della sfida giocata ieri all'Emirates e vinta per 3-1 dal Manchester City. Il fantasista belga ha segnato il primo gol della sua squadra e poi si è reso protagonista di un battibecco con Arteta (i due si sono chiariti a fine partita). Ma non c'è solo questo: la FA ha aperto un'indagine per il lancio di oggetti (soprattutto bottigliette) nei suoi confronti effettuato dai tifosi dell'Arsenal al momento della sostituzione. A riportarlo è Sky Sports UK.

