Premier League, Arsenal in testa: il City insegue, colpo Tottenham

Dopo 25 giornate di campionato, l'Arsenal vince di misura contro il Leicester e mantiene il primato. I Gunners con un gara da recuperare conservano il vantaggio di due punti sul City di Guardiola. Se la squadra di Arteta dovesse vincere il recupero sarebbe a +5 sui citizens. In zona Champions si conferma il Tottenham di Conte vittorioso contro il Chelsea per 2-0. Gli Spurs battendo i Blues si confermano quarta forza del campionato. Al terzo posto rimane lo United,con una gara da recuperare. Ieri la squadra di Ten Hag ha vinto la Coppa di Lega battendo in finale il Newcastle per 2-0..

