Premier League, De Zerbi fa la storia: Brighton in Europa

Roberto De Zerbi ha conquistato la qualificazione alle coppe europee con il suo Brighton. Il tecnico italiano ha fatto la storia del club inglese raggiungendo la prima storica qualificazione alle competizioni Uefa. Grazie alla vittoria sul Southampton per 3-1 i Seagulls hanno staccato il pass per l'Europa. Nella prossima giornata si capirà se sarà Europa League o Conference League. Il Brighton è sesto con 61 punti ( non ne aveva mai fatti così tanti nella storia in Premier) con 2 gare ancora da giocare : il Tottenham che è 8° con 4 punti in meno e una gara in più non può più raggiungerlo. Per De Zerbi e i suoi ragazzi, mercoledì arriva il City campione in carica e ai Seagulls serve un punto per certificare la qualificazione alla prossima Europa League.

