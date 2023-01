Premier League, il Fulham sogna l'Europa: numeri pazzeschi per Andreas Pereira

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quarta vittoria consecutiva in campionato e sesto posto solitario per il Fulham che, da neopromossa, sta insidiando le big di Premier League. Insieme al Newcastle, attualmente terzo, i Cottagers sono la vera rivelazione di questa stagione. Il segreto sta nei singoli di talento e nell'identità di gioco imposta da Marco Silva. Ieri a Craven Cottage è caduto anche il Chelsea. Vantaggio iniziale di Willian e poi pareggio di Koulibaly. Dopo l'espulsione di Joao Felix all'esordio, il Fulham si spinge in avanti e trova il gol della vittoria con Vinicius ben servito da Andreas Pereria. L'ex Lazio, leader tecnico di questa squadra, trova il suo quinto assist in campionato. Numeri importanti per un ragazzo talentuoso che ha trovato di nuovo la sua dimensione. In Inghilterra solo Saka (6), Eriksen (6) e De Bruyne (9) hanno fatto meglio.