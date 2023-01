Premier League, il Tottenham e i soliti errori: per la decima partita consecutiva...

TUTTOmercatoWEB.com

Il 2023 del Tottenham è iniziato nel peggiore dei modi. La squadra di Conte, impegnata nella corsa Champions in Premier League, ha perso punti importanti davanti ai suoi tifosi facendosi battere 2-0 dall'Aston Villa. Decisive le reti di Buendia e Douglas Luiz. Soliti errori per gli Spurs che sbagliano l'approccio alla partita. Per la decima volta consecutiva, tra campionato, coppa di Lega e Champions, infatti, il Tottenham ha iniziato andando in svantaggio. E non sempre c'è tempo e modo di recuperare.