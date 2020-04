Premier League, l'accordo tra i club: il campionato dovrà terminare entro il 30 giugno

Mentre in Serie A la questione relativa alla ripresa del campionato continua a generare nuove polemiche, in Premier League si è raggiunto un accordo. Dopo una lunga riunione, iniziata alle 11.30, i club sono arrivati a una conclusione: il campionato dovrà terminare, ma non esisterà più il vincolo del 30 giugno. Dunque in Inghilterra di giocherà fino alla fine: la stagione non verrà sospesa nè annullata. Ancora non è stata decisa la data in cui si tornerà in campo: si prenderà una decisione solamente una volta terminato il periodo di lockdown.

