Premier League, le squadre con più cartellini rossi: protagonista un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quali sono le squadre di Premier League ad aver ricevuto più cartellini rossi in una singola stagione? Come riporta 90min, ci sono due società in testa a questa graduatoria. Si tratta del Queens Park Rangers stagione 2011/12 e del Sunderland stagione 2009/10. Entrambe le squadre nell'arco del campionato videro sventolare dagli arbitri la bellezza di 9 cartellini rossi. In un quarto delle partite di Premier League disputate, le due compagini hanno giocato in superiorità numerica. Nonostante questi dati, il Sunderland chiuse il suo campionato al tredicesimo posto ottenendo una salvezza abbastanza tranquilla. Nelle fila biancorosse giocava un giovane Lorik Cana, ex difensore anche della Lazio, che contribuì a questo record rimediando anche lui un'espulsione. In patria veniva soprannominato "Il Guerriero", qualche anno dopo abbiamo capito anche il perché in biancoceleste. Era uno che raramente tirava indietro la gamba e probabilmente in quella stagione si trovò molto bene in Inghilterra.