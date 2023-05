Premier League, novità importanti sul Var: ecco di cosa si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Oggi prende il via una novità importante grazie all'ex direttore di gara inglese Howard Webb. Il fischietto inglese è tra i principali artefici. Andiamo a capire di cosa si tratta.L' ex direttore di gara della Premier League si unirà insieme a Jamie Carragher e Gary Neville negli studi di Sky Sports prima del match in programma al King Power Stadium tra Leicester e Liverpool. Webb guiderà gli spettatori tramite filmati e audio di accompagnamento per una serie di chiamate del VAR effettuate nel corso della stagione 2022-2023. con l'obiettivo di educare i tifosi sul motivo per cui sono state prese determinate decisioni. Sarà un fatto storico, grazie al capo del PGMOL ( Professional Game Match Official Board) Howard Webb. I vertici della Premier League e della PMOL stanno valutando se rendere disponibili regolarmente gli audio degli arbitri e dei funzionari del VAR. I tifosi non potranno ascoltare le conversazioni in tempo reale a causa delle regole Fifa ma potranno ascoltarle al fischio finale. Tempi e modi per questo ulteriore passo sono ancora da definire.

TORNA ALLA HOMEPAGE