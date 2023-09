Premier League più "spendacciona" dell'Arabia. E la Serie A...

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il calcio saudita ha fatto irruzione nella finestra estiva del mercato. L'arrivo di Cristiano Ronaldo a gennaio ha dato il via a una serie inattesa di operazioni che hanno portato nel Paese asiatico un numero incredibile di fuoriclasse e giocatori di livello assoluto: da Sadio Mané a N'Golo Kanté e Karim Benzema, fino al talento Gabri Veiga o a vecchie conoscenze della Serie A, sono tanti i calciatori che hanno deciso di trasferirsi, attirati da contratti faraonici.

I club dell'Arabia Saudita hanno immesso una grossa quantità di denaro sul mercato. La spesa stimata dei 18 club della Saudi Pro League, riporta il portale specializzato Transfermarkt, ammonta a 901,32 milioni di euro, seconda sola alla Premier League, che comanda la classifica con 2,8 miliardi di euro investiti. Le società inglesi hanno venduto per 1,52 miliardi, con un saldo negativo di 1,28 miliardi di euro.

Al terzo posto, a sorpresa (ma non troppo, considerando la presenza del Paris Saint-Germain) c'è la Ligue 1: a fronte di quasi 900 milioni investiti, i club francesi sono riusciti ad ottenere entrate per 877 milioni, con un saldo negativo di appena 21 milioni. In positivo, invece, il saldo della Serie A: le nostre squadre hanno speso complessivamente 854 milioni e hanno guadagnato oltre 1 miliardo, più o meno come la Bundesliga (poco meno di 750 milioni di spesa ed entrate per 1,05 miliardi). Chi ha speso meno dei cinque maggiori campionati europei é LaLiga, dove il fair-play finanziario è più rigido: 440,85 milioni in uscita, mentre in entrata sono arrivati 570,80 milioni.

