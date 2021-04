Premier League, slitta la penultima giornata per favorire la riapertura degli stadi

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LEIVA E IMMOBILE GESTITI. PATRIC IN GRUPPO FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, la partita con il Benevento davanti e da puntare. Riprende la preparazione della Lazio a Formello con lo staff tecnico che gestisce le condizioni dei calciatori acciaccati o più affaticati. Seduta intensa, Leiva e... FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, la partita con il Benevento davanti e da puntare. Riprende la preparazione della Lazio a Formello con lo staff tecnico che gestisce le condizioni dei calciatori acciaccati o più affaticati. Seduta intensa, Leiva e... WEBTV PRIMAVERA - LAZIO IN FINALE DI COPPA ITALIA! MORO FA IL FENOMENO E RIBALTA IL VERONA FINALE! La Lazio Primavera batte in una partita pazza i pari età del Verona e accede all'ultima gara della competizione. I veneti vanno sopra di due gol nella prima frazione, poi i biancocelesti tirano fuori l'orgoglio e la ribaltano. Prima l'autogoal di... FINALE! La Lazio Primavera batte in una partita pazza i pari età del Verona e accede all'ultima gara della competizione. I veneti vanno sopra di due gol nella prima frazione, poi i biancocelesti tirano fuori l'orgoglio e la ribaltano. Prima l'autogoal di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, DALLA GERMANIA: "È DERBY PER IL TERZINO DELLO SCHALKE 04" È derby di calciomercato per Sead Kolasinac. Secondo quanto riportato da Sport Bind, infatti, sia la Roma che la Lazio sarebbero interessate al terzino di proprietà dello Schalke 04, ma ora in prestito all'Arsenal. Il bosniaco sembra destinato a salutare... È derby di calciomercato per Sead Kolasinac. Secondo quanto riportato da Sport Bind, infatti, sia la Roma che la Lazio sarebbero interessate al terzino di proprietà dello Schalke 04, ma ora in prestito all'Arsenal. Il bosniaco sembra destinato a salutare...