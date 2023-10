Premier League, Tonali subito in campo? La decisione del tecnico del Newcastle

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali al centro della bufera scommesse, ma il centrocampista italiano potrà scendere regolarmente in campo questo weekend? Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Crystal Palace, valida per la nona giornata di Premier League

"Ha avuto un paio di settimane molto, molto difficili e ha avuto a che fare con molte cose. Da quello che posso vedere si sta comportando molto bene e sta affrontando le sue emozioni con forza, ma dovrò chiamarlo", ha detto il mister bianconero sul suo numero 8. "Si è allenato due volte questa settimana con noi ed è molto disponibile per essere chiamato".

"Devo riportarlo al calcio e a ciò che sta offrendo in campo per cercare di prendere la decisione migliore per la squadra. Per me la parte più importante di tutta questa vicenda è che Sandro stia bene. Quel che sentiamo come club, da subito, è di abbracciarlo e proteggerlo per dargli l'amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha". Nessuna decisione ufficiale dunque. Resta il dubbio. L'ex Milan ha ancora qualche possibilità di scendere in campo domani nonostante tutto ciò che sta accadendo lontano dal terrano di gioco.