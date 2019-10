Premier: Leicester batte Southampton 9-0

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Una vittoria in trasferta per 9-0 in Premier League. Non era mai successo e l'impresa è firmata dal Leicester, una squadra abituata a fare notizia. E' accaduto stasera nello stadio di Southampton, nell'anticipo della decima giornata del massimo campionato inglese, dove la squadra guidata da Brendan Rodgers ha dilagato contro un avversario rimasto in dieci dopo 12' e che all'intervallo era già sotto per 5-0. Il successo storico vale comunque 'solo' tre punti che comunque portano le Foxes al secondo posto provvisorio in classifica a quota 20. Il bottino di reti è messo insieme grazie alla tripletta dello spagnolo Ayoze Perez, realizzata al 19' e al 39' pt e al 12' st. Prima di lui segnano il terzino Chilwell, al 10', e Tielemans 17', mentre prima dell'intervallo è Vardy a firmare la cinquina. L'attaccante principe del Leicester ne fa altri due tra il 13' e il 49' st, quest'ultimo su rigore, per un hat trick personale che lo porta in vetta alla classifica dei marcatori. Di Maddison la rete n.8, siglata al 40' st.