Premio Maestrelli, Albertini: "Immobile all'Europeo? Ha sempre dimostrato..." - VIDEO

Tra gli ospiti della cerimonia del Premio Maestrelli anche Demetrio Albertini. L'ex Milan e Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti in merito alla Nazionale italiana in vista dell'Europeo: "Nel 2006 ero vicecommissario, partivano tutti da secondi perché c'era un Brasile stratosferico. Noi abbiamo dimostrato di essere all'altezza e di meritarci il Mondiale. L'ultimo Europeo è successo la stessa cosa, abbiamo creato entusiasmo. Alla fine del torneo guarderemo il risultato".

Lo convocherebbe Ciro Immobile?

"Non ho voluto fare l'allenatore per non avere questi problemi. Ciro è stato il nostro centravanti più importante negli ultimi anni. Tante volte è stato criticato ingiustamente. E' tanto bello parlate degli assenti, Immobile ha sempre dimostrato il suo valore e ha meritato di vestire la maglia numero 9 della Nazionale per quanto fatto negli ultimi anni".