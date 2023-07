Premio Pulici, tra i vincitori c'è anche un calciatore della Lazio: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

Tanto Napoli fra i vincitori dei Premi Scopigno e Pulici annunciati oggi, in occasione della presentazione alla Camera dei Deputati della 31^ edizione della "Scopigno Cup World Football Tournament Under 17". La giuria presieduta da Dino Zoff ha deciso di premiare per la serie A Luciano Spalletti (miglior allenatore) e Khvicha Kvaratskhelia (miglior giocatore) e per la serie B, per le stesse categorie, Claudio Ranieri, Samuele Mulattieri e Gianluca Lapadula. Il "Manager of the Year" va a Cristiano Giuntoli, presidente dell'anno Aurelio De Laurentiis, per il settore giovanile premiati come miglior direttore Vincenzo Vergine della Roma e fra gli allenatori Alberto Aquilani (Fiorentina) e Federico Coppitelli (Lecce).

I vincitori dei Premi Felice Pulici come miglior portiere sono invece Ivan Provedel (Lazio) per la serie A ed Elia Caprile (Bari) per la B. La consegna avverrà il 9 ottobre presso il Salone d'Onore del Coni. Tornando alla "Scopigno Cup World Football Tournament Under 17", la competizione si svolgerà nelle sedi di Salerno, L'Aquila, Rieti e Terni, Cittareale dal 22 al 25 agosto. La partita inaugurale è in programma il 22 alle ore 15:30 allo stadio Manlio Scopigno di Rieti (diretta su Rai Sport); finale sempre a Rieti il 25 agosto alle ore 21.15