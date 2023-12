PRIMAVERA - Lazio beffata sul finale: al Fersini finisce 1-1 contro il Monza. Venerdì il derby

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Finale amaro per i ragazzi di Sanderra che al Fersini strappano un solo punto al Monza. I biancocelesti vanno in vantaggio con un bellissimo gol di Milani al 58', ma all'ultimo minuto di recupero, gli ospiti in 10 dopo l'espulsione di Berretta, pareggiano i conti con Colombo. Un colpo basso che costringe la Lazio a fermarsi al terzo posto in classifica a 26 punti (al pari del Sassuolo), alle spalle di Inter e Milan rispettivamente a 28 e 27 punti. Venerdì 22 dicembre alle 14.30 il centro sportivo di Formello ospiterà l'accesissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma Primavera.

Primavera 1 TIM | 14ª giornata

Domenica 17 dicembre 2023, ore 11:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-3) - Magro; Zazza, Petta, Dutu, Milani; Sardo, Bordon (78' Nazzaro), Di Tommaso (78' Napolitano) ; Gonzalez (84' D'Agostini), Sulejmani (46' Cuzzarella), Sana Fernandes (90' Cappelli). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Tredicine, Bigotti. All.: Stefano Sanderra

MONZA (4-3-3) – Mazza; Bagnaschi (76' Dell’Acqua), Kassama, Brugarello, Capolupo; Berretta, Lupinetti, Colombo; Antunovic (87' Nene), Zoppi (46' Marras) Ferraris. A disp.: Ciardi, Ravelli, Arpino, Fernandes, Zini, Nene, Graziano, Cagia. All: Alessandro Lupi

Arbitro: Alfredo Iannello (sez. di Messina)

Assistenti: D`Angelo Cravotta

Ammoniti: Zazza (L); Antunovic, Kassama, Basgnaschi (M)

Espulsi: Berretta (M)

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Gol Monza. Cross di Dell'Acqua, Colombo anticipa tutti e di testa mette il pallone in rete.

90+3' - Rosso diretto per Berretta che ha protestato in modo eccessivo. L'arbitro non perdona.

90' - Ultima sostituzione anche per Sanderra: dentro Cappelli, fuori Sana Fernandes.

90' - 5 minuti di recupero.

87' - Ultimo cambio per Lupi: fuori Antunovic, al suo posto Nene.

84' - Cambio in attacco per Sanderra: D'Agostini prende il posto di Gonzalez.

78' - Nuovo cambio per la Lazio: dentro Napolitano, fuori Di Tommaso. Pronto anche Bordon ad entrare al posto di Nazzaro.

76' - Cambi nel Monza: fuori Bagnaschi, dentro Dell'Acqua. Dentro anche Fernandes.

74' - A terra Petta per un colpo subito al volto. Staff medico in campo.

72' - Bagnaschi si becca il giallo per aver fermato Sana Fernandes in ripartenza.

63' - Qualche problema per sardo che ha preso un colpo al volto. Il laziale deve uscire per essere medicato.

62' - Ammonito il tecnico Lupi per qualche protesta di troppo.

58' - GOOOOOOLLLL LAZIOOOOOOO! Appoggio di Nazzaro, Milani guarda la porta e con l'esterno sinistro sfodera un missile terra-aria che va ad infilarsi all'incrocio dei pali.

50' - Ammonito anche Kassama per aver fermato una ripartenza biancoceleste.

46' - Cambia anche il Monza: entra anche Marras al posto di Zoppi.

46' - Primo cambio per la Lazio; Cuzzarella entra al posto di Sulejmani.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce senza recupero il primo tempo.

44' - Occasione divorata dal Monza sul piazzato di Brugarello. Bravissimo Zazza ad opporsi con una deviazione fondamentale.

Angolo per i biancocelesti:

40' - Altra occasione sui piedi di Sana Fernandes che sfrutta la regola del vantaggio dopo che un compagno è stato atterrato per portarsi avanti il pallone: slalom tra due avversari, si fa spazio in area ma il tiro è potente e poco preciso. Pallone che termina alto sopra la traversa.

37' - Alla battuta va Gonzalez con un tiro insidiosissimo diretto in porta. Mazza si fa trovare pronto e riesce ad allontanare la sfera.

36' - Sbracciata di Brugarello su Sana Fernandes e calcio di punizione da posizione defilata ma interessante.

34' - Corner per il Monza: cross sul secondo palo, colpo di testa di un giocatore di Lupi. Colpo troppo morbido, il pallone rimbalza davanti a Magro che lo fa facilmente suo.

25' - Pericoloso il Monza con Zoppi che ha una doppia occasione. Magro fa sua la sfera e richiama i compagni all'attenzione.

24' - Cartellino giallo per Zazza che sgambetta Antunovic.

17' - Calcio di punizione per il Monza per fallo di Nazzaro su Ferraris: brava la Lazio a respingere e a smorzare il pericolo.

12' - Corner per la Lazio: cross dalla bandierina, ma nessuno dei tre biancocelesti in area riesce ad intervenire per buttare la palla in rete.

11' - Antunovic è il primo ammonito della gara per un'entrataccia su Dutu. Tra i due non sembra scorrere buon sangue.

3' - Prime scintille tra Dutu e Antunovic che aveva allargato un po' troppo il braccio, commettendo fallo sul laziale.

1' - Si inizia!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Monza, gara valida per la 14a giornata del campionato di Primavera 1. Terminata l'esperienza in Youth League, i ragazzi di Sanderra ora sono chiamati a concentrare le forze su Coppa Italia e campionato. La striscia di undici risultati utili consecutivi si è fermata con la sconfitta contro il Bologna, ma i biancocelesti vogliono tornare a vincere per continuare a macinare punti e mirare la testa della classifica che dista solo due punti. Un risultato positivo oggi fungerebbe di sicuro come un'iniezione di energia e fiducia anche per affrontare l'ultima giornata prima della pausa natalizia che vedrà le giovani aquile impegnate contro la Roma in un derby capitolino che si prospetta infuocato. Primo incontro della storia delle due Primavere di Lazio e Monza.