PRIMAVERA - Lazio, dalla Francia: Ibrahima Sy vicino allo Stoke City

Niente da fare per Ibrahima Sy che in queste settimane era stato accostato fortemente alla Lazio Primavera. Il centrocampista classe 2002 già nel giro della Nazionale senegalese sembra invece essere pronto per firmare con lo Stoke City. A riportarlo è il giornalista francese Loic Tanzi con un tweet sul suo profilo ufficiale: "Ibrahima Sy è pronto per firmare un triennale con lo Stoke Ctity".

Alors qu’il devait s’engager avec la Lazio, Ibrahima Sy va prendre la direction de Stoke City, où il doit signer un contrat de trois ans. https://t.co/Mp95WzROHk — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 10, 2020

