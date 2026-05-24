PRIMAVERA | Lazio, Marinaj ai saluti: l'annuncio social - FOTO

Ancora un addio nella Primavera. Dopo Tommaso Bordoni, anche Kledi Marinaj ha annunciato che lascerà la Lazio, pronto a iniziare una nuova avventura in Serie C. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il classe 2006 ha rivelato le sue emozioni nel lasciare il settore giovanile biancoceleste dopo 7 anni.

Nella descrizione si legge: "7 anni di momenti stupendi, indimenticabili, ma anche di difficoltà e delusioni che nel calcio fanno parte del percorso. È arrivato il giorno che per assurdo non volevo arrivasse mai, quello dei saluti.

Si chiude un percorso lungo, dove ovviamente non è andato tutto come speravo e immaginavo, ma ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa che mi ha aiutato a crescere.

Mi porto dietro tutte le persone che ho conosciuto in questi anni e a cui tengo fare un ringraziamento: a partire da coloro che lavorano in questa società: come i magazzinieri, gli autisti, i camerieri, i cuochi, le donne delle pulizie e gli addetti ai lavori.

Un grazie speciale ai miei compagni di squadra, i quali molti di loro sono diventati fratelli, agli allenatori e membri di staff che ho avuto, perché ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa sia nel bene che nel male, i compagni di convitto con cui ho vissuto, che sono stati come una seconda famiglia e a tutte le altre persone che ho conosciuto e passato anche un solo minuto nell’arco di questi 7 anni.

GRAZIE a chi ha fatto parte di questo percorso, sarò per sempre grato ed ogni momento vissuto resterà sempre con me.🩵".