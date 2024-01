Primavera | Lazio, Mattiuzzo: "Ripartiamo da questa vittoria". E sugli infortunati...-VIDEO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera ha battuto il Genoa e, al termine della gara, ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Stefano Mattiuzzo, coordinatore settore giovanile biancoceleste. Questa la sua analisi: "Una vittoria importante perché ci permette di continuare un percorso che è stato interrotto da due brutte sconfitte, però è anche un pochino fisiologico perché è una squadra che è stata impegnata su tre fronti. È normale che ci sia stato un caso fisiologico, certo la sconfitta di Milano è un po’ pesante però questa vittoria ci permette di ripartire".

"Cambio modulo? Come in tutti i cambi di modulo difficoltà iniziali ci possono essere, delle volte le variazioni vengono fatte in funzione di infortuni e esigenze della prima squadra. È giusto che i ragazzi si adattino a giocare con più moduli, in funzione anche delle esigenze tecniche di quel momento".

"Il nostro lavoro è quello di cercare di valorizzare il più possibile il prodotto nostro interno e quando vedi dei ragazzi che vanno in prima squadra da una parte dispiace perché penalizzano la squadra dove sono, ma dall’altra il fine del lavoro nostro è questo e fa piacere".

"Gonzalez? È un ragazzo che è sempre giocato. Ci mancava un po’ tutto l’attaccato perché Sanà era in prima squadra, Gonzalez si era fatto male e D’Agostini è rientrato da un infortunio e oggi si è rifatto male. Avevamo un po’ di difficoltà per quelle che sono state le partite precedenti, chi ha giocato ha fatto bene ed è giusto lasciargli spazio. Se resta? Si".

"Serve una punta? Noi ce l’abbiamo e non abbiamo un’esigenza nello specifico, è vero pure che gli infortuni e i ragazzi che vanno in prima squadra possono creare difficoltà. È anche vero che chi li ha sostituiti lo ha fatto nel migliore dei modi. Gonzalez sta rientrando e ha iniziato a fare qualcosina, Balde è nella via del recupero perché comunque sta facendo quasi tutti e spero possa rientrare a pieno ritmo nel mese di Febbraio. Per quanto riguarda D'Agostini, oggi è rientrato ma purtroppo si è rifatto male nello stesso modo dell’altra volta e adesso verrà valutato dai medici e speriamo non sia niente di grave".

