PRIMAVERA - Lazio, Napolitano: "Una vittoria di gruppo, ma non guardiamo la classifica"

Al termine di Lazio - Spezia, gara che i biancocelesti hanno vinto in rimonta 3-2, il centrocampista biancoceleste Luca Napolitano è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Il calciatore, che ha siglato il gol definitivo, ha spiegato innanzitutto la dinamica della rete: “Floriani ha messo al centro un bel cross, io sono arrivato leggermente in ritardo, ma sono stato bravo a crederci. Sono riuscito a vincere un rimpallo con il portiere depositando poi il pallone in rete. Sono entrato quando eravamo sotto di due gol, con la squadra abbiamo reagito cambiando modulo e andando a prenderli alti per non farli giocare. Dopo queste vittorie abbiamo fatto maggiormente gruppo. Non dobbiamo guardare la classifica, ma continuare a lavorare in questo modo. Il gol lo dedico ai miei genitori”.

