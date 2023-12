PRIMAVERA | Lazio-Roma, Barraco: "Questi ragazzi meritano il grande salto!"

Il gol di Diego Gonzalez ha consegnato alla Lazio Primavera una storica vittoria nel derby contro la Roma. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti il vice di Sanderra, mister Dario Barraco:

"La Roma già da anni ha dimostrato il proprio valore, oggi abbiamo cercato di limitarli mandandoli sugli esterni. Sapendo che la loro difesa solitamente gioca molto alta, abbiamo optato per due attaccanti rapidi come Diego Gonzalez e Sana Fernandes con Yordanov che veniva tra la linee a prendersi la palla per servirli in profondità. In questo periodo è giusto che stacchino un po' dopo un trend molto impegnativo tra Youth League e campionato. Giocare ogni tre giorni toglie energie fisiche ma anche mentali. Ora ci sarà questo stop e poi torneremo con la giusta mentalità, con la forza di sacrificio, senza dare nulla per scontato"

RIPRESA - "La ripresa non ci preoccupa, chiudiamo questa parte di campionato con numeri utili, non tanto come classifica perché è ancora presto, ma per la crescita di partita in partita che abbiamo avuto, Anche le gare europee ci hanno insegnato molto permettendoci di confrontarci con altre squadre e dare continuità anche in Europa. Se continuiamo così in questo percorso siamo tranquillio, poi in classifica quel che viene viene, noi ragioniamo così".

UMILTÀ - "Venire da una Primavera 2 non significa essere inferiore agli altri, se la si prepara bene alla pari vengono fuori risultati come quello di oggi. Se ogni squadra è umile se la gioca alla pari con tutte. Il nostro lavoro è preparare i ragazzi a livello mentale e di campo, meritano un po' tutti la vetrina, anche chi non gioca che è comunque presente e in allenamento dà tutto. Meritano tutti la copertina. In allenamento i ragazzi hanno raggiunto una condizione mentale e tattica che li rende pronti per un salto di qualità, poi quale sarà la categoria non sta a noi deciderlo".