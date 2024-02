PRIMAVERA - Lazio, Ruggeri: "Meritavamo di più, peccato per l'approccio"

Termina 2-2 a Formello la sfida tra Lazio Primavera e Fiorentina valida per la ventiduesima giornata di campionato. La squadra di Sanderra ha recuperato il punteggio dopo essere andata sotto per ben due volte nei primi dodici minuti. Ai microfoni dei cronisti presenti al centro sportivo, il difensore biancoceleste Fabio Ruggeri ha analizzato la gara.

"Sicuramente meritavamo qualcosa in più, però dobbiamo cercare di limitare questi approcci sbagliati. Nei primi minuti non eravamo neanche partiti male, anche se come al solito riusciamo a prendere gol nei primi dieci minuti e questo ci destabilizza un po'. A lungo andare siamo riusciti a venire fuori e ci meritavamo qualcosa in più. Difesa a tre o a quattro? Sono scalate diverse. Forse prefrisco a quattro perché ci abbiamo lavorato di più in queste partite, ma anche a tre riusciamo a esprimere il nostro gioco in modo brillante".

"Rigore mancato? Non è il primo che non danno in questo modo, anche a Torino con la Juventus era successa la stessa cosa. Però purtroppo decidono di non assegnarli e ci ritroviamo penalizzati da questi episodi. Poi per carità, possiamo anche sbagliare, ma intanto... A livello di spogliatoio stiamo bene, per prendere le posizioni in alto sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più. Ora dobbiamo riazzerare la testa, passare il turno in Coppa Italia e poi affrontare il prossimo turno in campionato molto ostico".