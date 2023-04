PRIMAVERA - Lazio, Sanderra: "Abbiamo cambiato mentalità. Su Diego Gonzalez..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera ritrova la vittoria contro la Viterbese nel segno di Diego Gonzalez. Tre punti fondamentali in ottica promozione, tre punti che permettono di mantenere la distanza dall'Ascoli secondo. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico Sanderra ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"La prestazione è stata completa, la squadra ha risposto bene e interpretato bene una partita non facile, poiché la Viterbese è un osso duro. Peccato per l'ingenuità di Baldé. E' normale che in un cammino così importante ci sia una caduta, quello che conta è sapersi riprendere e i ragazzi lo hanno fatto in maniera collettiva, questa è una nostra forza, quello di saper superare insieme le difficoltà. Mi stupiscono quelli che non giocano e che, invece, sono sempre pronti a supportare. Milani è tra quelli che ha avuto difficoltà fisiche e tattiche con la difesa a quattro, ora ha raggiunto un livello ottimo e sta rendendo bene. E' quello che si chiede a un giocatore del suo calibro. Come abbiamo cambiato mentalità? Per costruire le cose ci serve tempo, all'inizio abbiamo dovuto fare molta selezione: a quel punto la squadra ha iniziato a ottenere risultati. Loro avevano bisogno di una guida e in questo è stato bravissimo il nostro staff, come anche le figure di Fabiani e Bianchi, fondamentali nell'individuare certe situazioni. Molti ragazzi si sono rivelati professionali come Floriani in panchina a Terni".

ATTACCO - "Senza Crespi? Lui è importante come finalizzatore, ma è riuscito anche a essere leader, cosa che prima non era. Riesce a trascinare lo spogliatoio a suo modo. Gonzalez e Balde sono giocatori con grande visione periferica e che possono giocare ovunque. Diego può anche fare la mezzala. Quando si scambiano lo fanno naturalmente, ma il tutto è più guidato. Gonzalez sotto porta è più killer, Balde apre bene il gioco, deve maturare mentalmente e troverà quella determinazione e cattiveria. Secondo me ha margini mentali più che tecnici"

FINALE DI STAGIONE - "Noi non guardiamo la classifica, anche se oggi si può fare qualche calcolo: vincendo a La Spezia ci mancherebbero tre punti su sei a disposizione. Non dobbiamo, però, essere sovra eccitati o poco carichi. Serve il giusto livello di attivazione mentale. Lo Spezia ha un grande attacco, ma lascia qualcosa dietro. Dobbiamo essere intelligenti".

NAPOLITANO - "A centrocampo a livello numerico siamo ridotti, rispetto agli altri due. Napolitano si è rivelato un jolly importante. Deve migliorare nel lavoro tattico-difensivo. Sa fare il trequartista e la mezzala. E' un ragazzo ponderato, si vede anche negli inserimenti che fa, si nota che è intelligente, fondamentale nel calcio, per questo insisto sulla scuola".