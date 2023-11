PRIMAVERA - Ruggeri: "Siamo in un trend positivo. Prima squadra? Perché no..." - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della sfida di Youth League Lazio - Feyenoord terminata 1-3, il difensore biancoceleste Fabio Ruggeri ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole: "Sicuramente la mentalità in queste partite deve essere la stessa che in campionato. Oggi gli abbiamo concesso poco, il livello però si alza e lo dobbiamo alzarlo anche noi in campo. La consapevolezza l'abbiamo acquisita partita dopo partita. In campionato siamo in un trend positivo e vogliamo continuare così. Questo palcoscenico importante dà più carica, ma il livello è alto. Noi cerchiamo sempre di approcciare bene, è sempre difficile prendere gol e ribaltare. È un momento che ci gira bene, dobbiamo limitare i gol come all'inizio e sfruttare le occasioni che oggi sono mancate. Voglio continuare con questa maglia. La prima squadra è un'ambizione e un desiderio che ho, se c'è l'occasione perché no. Sono soddisfatto se arriviamo più su degli obiettivi prefissati. Non voglio sparare alto, però mantenere le posizioni alte della classifica ci fa gola".

