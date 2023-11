PRIMAVERA - Sanderra: "Complimenti al Feyenoord, ma ringrazio i ragazzi..." - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

In zona mista, al termine di Lazio - Feyenoord di Youth League, è intervenuto il tecnico della Primavera Sanderra. Ecco le sue parole sul match: "Bella partita, mi è piaciuta, il confronto era complicato per l'alto livello del Feyenoord ma noi a tratti siamo stati alla loro altezza. Abbiamo creato anche situazioni per pareggiare, faccio i complimenti a loro che meritatamente hanno vinto. Sono più bravi e più forti, hanno fatto una grande partita come noi. Risultato un po' pesante, ma ci sta. Al di là del risultato, le nostre prestazioni nella Youth League sono sempre in crescendo. Bisogna proseguire, il nsotro è un lungo percorso, dobbiamo riuscire a capire la nostra forza. Noi siamo presenti, e anche in confronti così quasi proibitivi abbiamo detto la nostra e lo continueremo a fare. Abbiamo cambiato qualcosa oggi. È chiaro che le nostre energie non possono essere al 100%. Ma il nsotro percorso è stato bellissimo e di grande arricchimento, è una bellissima manifestazione che stiamo prendendo per il verso giusto. Devo dire grazie a questi ragazzi. Adesso è certificata l'eliminazione e daremo più spazio ad altri per dosare le energie. Non è facile gicoare ogni 3 giorni a questo livello. Noi non ci nascondiamo in campionato, siamo ancora alle prime battute. Siamo forse sopra il nostro vero valore, abbiamo un grande gruppo e quando ci sarà la sosta di dicembre aggiusteremo qualcosa anche di ruoli. Dobbiamo riequilibrare una rosa profonda".

