Processo Juve, un membro dell’accusa fa un passo indietro: il motivo

Sta per entrare nel vivo il processo che vede sul banco degli imputati la Juventus, ma a cinque giorni dall’udienza preliminare ecco il colpo di scena. Un membro dell’accusa ha deciso di fare un passo indietro, in aula non si presenterà il pm Ciro Santoriello. Ci saranno solamente il magistrato Mario Bendoni e il procuratore aggiunto Marco Gianoglio. Il motivo che avrebbe spinto Santoriello a astenersi, come riporta l’Ansa, è legato alle polemiche scaturite nelle scorse settimane relativamente a delle dichiarazioni in cui si affermava tifoso del Napoli e ‘anti juventino’.

