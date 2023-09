Procuratori ricoperti d'oro, aumenti folli rispetto a un anno fa: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i procuratori hanno messo in tasca il 41% in più di un anno fa. Il fatturato dei procuratori continua a crescere e, in attesa di vedere se il nuovo regolamento che diventerà pienamente operativo l’1 ottobre porrà un freno a questo trend (la Corte di Giustizia Europea deve pronunciarsi sulla sua legittimità), l’ultimo mercato estivo ha segnato il trionfo (economico) degli intermediari del mondo del pallone.

Sono 651 i milioni di euro corrisposti ai procuratori nelle 1.985 operazioni che hanno portato al movimento di 6,87 miliardi di euro tra le società di tutto il mondo. Una fetta così grande (il 9,5% del totale) non era mai stata destinata ai procuratori: rispetto alla sessione estiva del 2022, quando erano stati versati agli agenti 461 milioni, c’è stato un incremento di quasi 200 milioni, +41,2%.

