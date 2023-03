Provedel e Romagnoli con Mancini. Da Coverciano a Napoli: il programma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è aperto oggi a Coverciano il raduno della Nazionale. Gli azzurri, come spiegato sul sito della FIGC, si alleneranno al Centro Tecnico Federale fino a mercoledì mattina prima di partire per Napoli, dove giovedì al Maradona affronteranno l'Inghilterra nel primo incontro delle qualificazioni a Euro2024. Ospiti a Coverciano in questo primo giorno di raduno, i bambini dell'Associazione Real Eyes Sport, fondata da Daniele Cassioli, non vedente dalla nascita, campione di sc nautico e membro del Consiglio Nazionale CIP. Da domani, per il ritorno dell'Italia a Napoli la città si tingerà di azzurro: il 21, 22 e 23 marzo verranno illuminati d'azzurro il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno. Mercoledì, poi, una delegazione della nazionale guidata dal presidente Gravina si recherà all'Ospedale Santonbono per far visita ad alcuni reparti e portando in dono ai piccoli pazienti palloni e gadget. Prevista al Maradona, infine, la presenza sugli spalti di un gruppo di partecipanti ai progetti sociali del Settore Giovanile e Scolastico FIGC con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

