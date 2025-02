PSG, consegnata la lista UEFA: la scelta su Kvaratskhelia

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Kvicha Kvaratskhelia giocherà la seconda parte della Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain. L’esterno offensivo, grande colpo del club transalpino in questa finestra invernale di mercato, è stato infatti inserito nella lista consegnata alla UEFA in vista della fase a eliminazione diretta del torneo. Il georgiano potrà dunque debuttare in Europa con la nuova maglia dopo essere rimasto a guardare i suoi compagni nelle sfide contro Manchester City e Stoccarda visto che non era possibile per il club transalpino inserirlo nella lista per la competizione prima della chiusura della prima fase del torneo.

Luis Enrique potrà dunque contare su una freccia in più al suo arco a partire dal derby francese con il Brest nei play off in programma l’11 febbraio, gara d’andata, e il 18 febbraio, gara di ritorno al Parco dei Principi. Nella sua avventura in Francia il classe 2001 è stato sempre schierato da titolare dal tecnico iberico sia in campionato – contro Stade Reims e proprio il Brest – e in Coppa di Francia contro il Le Mans.

Di seguito la lista completa consegnata alla UEFA:

Portieri: Donnarumma, Safonov, Mouquet*, Arnau Tenas

Difensori: Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Zague, El Hannach*, Pacho

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Vitinha, Kang-in Lee, Mayulu, Zaire-Emery, Tape*, Joao Neves

Attaccanti: Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Dembele, Doue, Barcola, Mbaye

*Giocatore Lista B