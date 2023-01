PSG, Galtier svela il perché delle assenze di Neymar e Messi: il curioso motivo

Fonte: sportface.it

Durante la conferenza stampa dedicata alla presentazione della partita tra Paris Saint-Germain e Châteauroux, il tecnico Christophe Galtier ha sottolineato le condizioni di Messi al rientro dal Mondiale: “Leo si è allenato ieri e oggi ma domani non giocherà. La festa che gli è stata organizzata? Era importante che fosse festeggiato da tutti i giocatori al nostro centro sportivo. Si è commosso. Spero che venga celebrato anche dai nostri tifosi, non c’è motivo per non farlo”. Sull’assenza di Neymar per la Coppa di Francia ha poi continuato: “Era programmata, come quella di tutti i giocatori presenti al Mondiale. Avevamo deciso che avrebbe curato la sua distorsione alla caviglia durante questo periodo. Voleva giocare in campionato ma era squalificato”.