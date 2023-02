PSG, Ramos fa scoppiare la polemica: il gesto choc contro i fotografi - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata amara e complicata per il Paris Saint-Germain che ha perso in casa l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco. Il nervosismo era alle stelle, soprattutto quello di Sergio Ramos protagonista di un gesto negativo a fine partita. Infatti, come sottolinea Rompipallone.it, l’ex difensore del Real Madrid, mentre stava salutando i tifosi presenti, è stato urtato da due fotografi che non si erano accorti della sua presenza alle loro spalle. Se in un primo momento il difensore aveva quasi “rimproverato” il primo fotografo, poi ha spinto violentemente un secondo fotografo che lo aveva urtato, come si nota nel video qui sotto. Il gestaccio non è piaciuto ai tifosi e al mondo del web tanto da far finire Sergio Ramos nell'occhio del ciclone.