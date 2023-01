Pucciarelli: "Sarri un vero intenditore. Quando stavamo all'Empoli..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dall'Empoli di Sarri e Giampaolo passando per il fallimento del Chievo, la salvezza in B col Pescara, gli Emirati Arabi e l'Australia. E alla fine il ritorno in Italia, in Serie C con la Vis Pesaro. Manuel Pucciarelli, approdato nel club marchigiano da svincolato, si è raccontato nell'intervista a LaCasadiC.it. Nella chiacchierata, non ha potuto non parlare di Sarri e dell'impresa fatta con l'Empoli: "Avviamo vinto la Serie B in due anni con Sarri, poi siamo diventati specialisti di salvezze in A. E con Giampaolo abbiamo scritto un record, il decimo posto". Poi ancora sull'allenatore della Lazio: "Sarri ha saputo tirare fuori il meglio da ognuno di noi e Giampaolo è stato bravo a dare continuinuità al progetto. Sono due veri intenditori, basta parlarci dieci minuti per capire tante cose. A entrambi piace giocare a calcio: tatticamente ci sono poche differenze. Sarri ha fatto una grande carrriera, Giampaolo invece non è stato capito: è una persona particolare, ha il suo modo di comunicare".

